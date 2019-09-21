2019/09/21 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أمام كاتدرائية نوتردام الكثير لتتعافى من الحريق المدمر لكن ديكا من النحاس كان ذات يوم يعلو برجها يذكر بأن الكاتدرائية لم تفقد كل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض الديك الناجي من حريق كاتدرائية نوتردام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض الديك الناجي من حريق كاتدرائية نوتردام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).