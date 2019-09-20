2019/09/21 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الجمعة، مهامها في المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر والتي اختتمت اليوم.وقد تمكنت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي من تطهير قرى ملاشة والبو علوان والمحسن ومعسكر الضبعات ووادي اللوزين وسد حوران ووادي القذف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اللواء 19 بالحشد الشعبي ينهي مهامه في المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اللواء 19 بالحشد الشعبي ينهي مهامه في المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).