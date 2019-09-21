"فيسبوك" توسّع نطاق الإعلانات التفاعلية

2019/09/21 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال موقع "فيسبوك"، إنه ينوي أن يقترح على كافة المعلنين إمكانية إدماج استطلاعات رأي أو تقنيات واقع معزز أو ألعاب في إعلاناتهم، لمزيد

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