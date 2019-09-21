حنان محمد السعيد - شعب بدون كتالوج

2019/09/21 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_محمد_السعيد منذ تولي السيسي مقاليد الأمور وهو حريص كل الحرص ليس فقط على اسكات كل صوت معارض، ولكن على التنكيل بكل من يحمل بين تلافيف دماغه الفكر الثوري، وكل من يعلي من قيم الحق والعدل، وكل من يكره الفساد، بل كل من لديه درجة من المهنية أو الثقافة أو التعليم العالي، بل وصل به الحال للتنكيل بمن لا يظهر له فروض الولاء والطاعة ويفرط في اراقة ماء الوجه تحت أقدامه.واصبحت البلد سجنا كبيرا لا يسمع فيه صوت ولا تصدر......

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