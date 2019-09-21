فريد العليبي - ظاهرة قيس سعيد .

2019/09/21 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي أخيرا حطت حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولي أوزارها ، و من صناديق الاقتراع خرج قيس سعيد مُتوجا ، كان حجم المقاطعة كبيرا هذه المرة مثلما كان متوقعا ، حتى أن من صوتوا له لا تزيد نسبتهم عن عُشر المسجلين ، ولم تخف بعثة الاتحاد الأوربي قلقها من معاقبة الأحزاب التقليدية ، ووجدت الديمقراطية التونسية نفسها أمام مأزقها فالذي صعد بموجبها هو أصلا ضد الدستور الذي يُعد أساسها .وسرعان ما انطلق ا......

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