ارتفاع معدل التضخم بالمغرب خلال أغسطس

2019/09/21 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء)،امس الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.8 بالمئة في أغسطس، مقارنة مع مستواه

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