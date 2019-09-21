2019/09/21 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد اختبارها في كندا، أعلن موقع "تويتر" إطلاق خاصية "إخفاء الردود" للمستخدمين في كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

وبات بمقدور مستخدمي "تويتر" بفضل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تويتر" يحارب "الردود المسيئة" بميزة جديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تويتر" يحارب "الردود المسيئة" بميزة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).