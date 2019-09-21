2019/09/21 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jbwvJ3J7oW8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد من هو اكرم شخص بالاسلام وبشنو اكرم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد من هو اكرم شخص بالاسلام وبشنو اكرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).