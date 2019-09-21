(الشيعة العرب) هوية مرفوضة (ايرانيا لانهم عرب) (عربيا لانهم شيعة) مرجعيا لانهم ليسوا عجم

2019/09/21 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

القوميين العرب: (يرفضون ان اقول عن نفسي شيعي) ..

الاسلاميين: (يرفضون ان اقول عن نفسي عربي )..





(المرجعية العجمية بالنجف وقم): (لقرون..لم يسمحون لمرجع يتقلد المرجعية العليا بالنجف الشيعية العربية..



شيعي عربي من ابناء وسط وجنوب).

فالقومي (يريد الشيعي العربي..



جحش يتقرب للسنة وللقوميين..بدماء الشيعة العرب ابناء جلدته..



كمحمد حمزة الزبيدي بزمن صدام السني)..



الاسلامي (يريد الشيعي العربي..جحش يتقرب لايران والعمائم العجمية واللبنانية..بدماء الشيعة العرب ابناء جلدته..



كهادي العامري وابو مهدي المهندس ..الذين قتلوا جنود الشيعة العرب الذين زجهم صدام قسرا للجبهات)..



المرجعية العجمية(تريد الشيعي العربي..



مجرد تابع ذليل يصنم عمائم عجمية ..



ويختزل نفسه بايران)..



فما العمل: الجواب/ هو بتحدي هؤلاء بالدعوة والسعي لتاسيس اقليم الشيعة العرب الذين يحمي خصوصيتنا..



ويصون اعراضنا وهويتنا..



ويضمن مستقبل اجيالنا..



ويحمي ثرواتنا ويصون دماء ابناء مكوننا..

فلو نتبه..



ان القوى التي تتصارع بمنطقة العراق هي لا تمثل المجتمع الشيعي العربي اساسا”:

– السستاني ايراني..



يعكس صراع بين (ولاية الفقيه ..



ومعارضيها داخل ايران انفسهم)..

– ال الصدر ..



لبنانيين الاصل من قرية شحور من جبل عامل جنوب لبنان، ومقتدى بزيارات مكوكية للبنان وايران..



حيث اصول عائلته..وارتباطاته باجندات خارجية..



يعكس صراع (عوائل المرجعيات الاجنبية الاصل..وابناءهم واحفادهم)..

– العامري والمهندس يتبعون خامنئي حاكم ايران.

– المجلس الاعلى يتبع خامنئي الايراني..

– – حزب الدعوة يتبع مرجعيات ايرانية كشهرودي الذي توفي قبل فترة..

هذا الجواب على سؤال/ (الصراعات الشيعية بالعراق)..



التي تؤكد ما يحصل من صراعات بين الاجنحة السياسية بمنطقة العراق..



(هو صراع داخلي ايراني..



ينعكس على العوائل الايرانية داخل العراق)..

– فاطلاعات والحرس الثوري..



صراعات فيما بينهم..



اصلاحيين ومتشددين ..

– الصراع بين روحاني والحرس الثوري..يعكس صراعات داخل ايران..



تنعكس على عملاءهم بالعراق..

السؤال هنا

(ولاء الشيعي العربي لمن)؟ اليس سر نجاح الكرد (ولاءهم لمشروع لارض كردستان)

فاليس السنة العرب ولاءهم لاقليم سني عربي فدرالي..



او العودة لحكم العراق..او اقامة دولة سنية كبرى تميع الحدود باسم الخلافة الاسلامية..



وقبل عام 2003 كانت باسم الامة العربية والوطن العربي الوهمي ذي الغالبية السنية العربية..

السؤال (الشيعة العرب الخلل فيهم اين) لماذا اجبروا بان لا يكون لديهم ولاء لارضهم..



بالتزامن معها ولاء قياداتهم لايران؟ اين الخلل..



هذا دورنا كنشطاء ونبحث عن الخلاص ..



ان نناقشه..



من قلع الشيعي العربي من جذوره ..



ارضه ..



جاموسته..



زرعه..



نخيله..



مصنعه..



مزرعته..



ليجعله مشروع للموت..



باسم جيش شعبي سابقا..



وحشد شعبي حاليا..



وجعلوهم يتقبلون لسنوات قبل 2014 ايضا مشاريع للقتل باسم لو قتل نص الشيعة لاتردوا؟

من جعل الشيعي العربي يخاف من مصدر قوته (الاقليم)

فالاقليم الشيعي العربي..



هو الخطوة الاولى بالمجال الصحيح..



وهو اول الغيث..



ولا نقول هو عصى موسى..



ولكن مشكلتنا بالعراق لمدة تزيد عن 90 سنة..



حتى بداية الحل لم نضع ارجلنا عليها.



..



فهل نحن (بالعراق كشعوب) ارقى من (السويسريين)؟؟ فالسويسريين لميتحدثون نثريات وشعارات الوحدةولا فرق بين الالماني والفرنسي واليطالي..بل اسسوا (فدراليات ثلاث( (اقليم للايطاليين واقليمللفرنسيين واقليم لللمان)..



ونهضوا..



كذلك بالبوسنة والهرسك بعد معارك اسسو فدراليات (للمسلمين السنة بالبوسنة..وكذلك لاصرب وللكروات)..



وايضا كل منها نزعة دينية (الصرب ارذوذكس..الكروات كاثوليك)..

والاتحاد السوفيتي تقسم لدول..



امريكا تحكمها فدراليات..



اذن التقسيم ..



او الفدراليات هي حلول للازمات..



فالاولوية لحقن الدماء ..



وليس وحدة اوهام الاوطان..(فالدماء اقدس من وهم الاوطان)..والله اهون لديه هدم الكعبة من سقوط قطرة دم مظلوم..

ثم الا تنتبهون..



المركزية ..



ليس فقط تجزأ العراق وتهشمه..



بل تزيل ما تبقى من قيم اخلاقية واجتماعية رصينة..



وتفتك به كل الموبقات..فالمحسوبية والمنسوبية والولاءات الحزبية والعائلية والولاء لاجندات خارجية اقليمية..



كلها تجري بظل وحدة العراق المركزي..



وليس بظل الفدراليات او التقسيم..وكل الاحزاب والمتنفذين والعوائل المتحكمة ..



ترتعب من الفدراليات وخاصة فدرالية وسط وجنوب..لانها تسحب البساط من تحت اقدامها ..وتجعلها معزولة عن مكوناتها..



فالفدراليات الثلاث تجعل كل مكون يستفرد بقواه السياسية التي سرقته وتسيدت عليه بالمركزية..



لتنتقم منهم وترسلهم لمزبلة التاريخ..



وهذا ما يجعل هذه الاحزاب ترتعب من الفدراليات الثلاث

ويطرح احدهم سؤالا: (لماذا الاقليم يوحدنا كشيعة عرب..



والدولة العراقية لا توحدنا)؟

لان الدولة التي تقصدها لم نؤسسها نحن..



بل اسستها قوى استعمارية بريطانيا..

وضمت ثلاث مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد..مكون كوردي يريد الاستقلال..مكون سني عربي جعله مثلثه مقبرة للشيعة..



ووسط وجنوب شيعي عربي منكوب بظل وحدة العراق القسرية..ثم ماذا يوحدنا كشيعة عرب مع الاكراد؟؟ماذا يوحدنا مع السنة ؟؟

والله لا يوحدنا شيء..



فاتحداك متى ..قال مرجع او شيخ عشيرة باستقلال دولة باسم العراق بزمن العثمانيين مثلا؟؟حتى المرجعية العجمية بالنجف..افتت بفتوى قتال الانكليز ..



من اجل الامبراطورية..



العثمانية السنية الداعشية التي قتلت 40 الف شيعي علوي بالانضول بحملة واحده.

ثم تسببت المرجعية العجمية..



بنكسة العشرين ضد الانكليز..



ولم تطالب بحق الشيعة العرب باقليم..



او على الاقل ان تطالب بان يحكم العراق حاكم شيعي عربي..



بل استوردت حاكم سني حجازي موالي لبريطانيا..ولم تدعم الشيخ خزعل شيخ المحمرة لحكم الدولة الجديدة..



لان المراجع العجم يعتبرون ارض الشيعة العرب بالاحواز جزء من ايران..



وخافوا بان يحكم العراق حاكم شيعي عربي..



فيضم الاحواز..



بذلك الوقت..



للكيان الجديد ويبرز كيان شيعي عربي كبير..



تفقد فيه المرجعية العجمية سطوتها السياسية.

وننبه بحقيقة ..



اكذوبة بان (في الوحدة القومية..او الوحدة الدينية قوة) ..

فالامريكان المسيحيين البروتستانت..من نفس الديانة والقومية انكلو ****كون..باغلبهم..



قادوا حرب تحرير للانفصال عن بريطانيا..وفعلا استقلت امريكا واصبحت اقوى دولة بالعالم

..



فماذا لو دعت استراليا وامريكا وبريطانيا وكندا مثلا للوحدة القومية..ماذا سوف يجري؟؟اؤكد لكم..ستبرز النازية وحرب عالمية ثالثة وتراجع تلك الدول والشعوب وزوالها..



ولو العراق تبنى سياسة الامارات..بلا شعارات وحدة قومية اودينية..



وسخر ثروات العراق للعراقيين وشعار رفاهية اهل العراق اولا..



ماذا سوف يكون حالنا..اؤكد لك كان وضعنا اليوم مثل كوريا الجنوبية وماليزيا ..



بالرفاهية والصناعة والاستقرار..



ليتأكد لاحل الا اقليم وسط وجنوب..اقليم الشيعة العرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

وردا على سؤال (التقاتل الشيعي الشيعي..



واستحقاق الشيعة العرب لاقليم)

يسالون (اذا حصل تقتال شيعي شيعي، عشائري، او سياسي، اوحزبي) (هل يعني ذلك بان الشيعة العرب لايستحقون اقليم يوحدهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى)..

– فالفلسطينيين تقاتلون فيما بينهم (فتح وحماس)..



وقتل بعضهم بعض..



(فهل يعني ذلك بان اسرائيل لها الحق باحتلال ارض فلسطين.

– امريكا حصلت فيها حرب اهلية..



بين الشمال والجنوب..



(فهل يعني ذلك بان مريكا واليوم هي دولة عظمى..لا تستحق ان تكون دولة..الم تصبح اعظم دولة بالعالم..



والعظمة لله وحده..



ولكن نقول عظمة كدولة..



وليس رب)..



للتوضيح فقط)..

– اليس الاكراد تقاتلون فيما بينهم بالتسعينات ..حتى اسر بعضهم البعض وقتل بعضهم البعض ودمروا مدن وقصبات بالمدفعية فيما بينهم..وانظر اليوم لهم (كيان سياسي كوردي 0 اقليم كوردستان) مستقر وامن وافضل من باقي كل انحاء ارض الرافدين..

– وتذكروا..بان كل الحروب بالعراق القومية والمذهبية والعشائرية حصلت بظل وحدة العراق وليس بظل الفدرالية..

– تذكروا بان المغول كانوا قبائل تتقاتل فيما بينها..



وما وحدها جاننكيز خان واسس لهم دولة عظمى..

– ابن سعود وحد القبائل العربية السنية الجزرية..



وكانت تتقاتل فيما بينها ..



واسس لهم دولة ..



يشار لها بالبنان بالرفاهية ..

– الامارات سبع قبائل اصبحت امارات فدرالية مثال للرفاهية بالعالم…

فماذا نفهم من كل ذلك..



(سبب تقاتلنا لا يوجد شيء يوحدنا..)..



من كل ذلك نؤكد ..



ضرورة الاقليم يوحدنا رغم كل خلافتنا..نعم لاقليم وسط وجنوب (اقليم الشيعة العرب من الفاو لسامراء معخ بادية كربلاء النخيب وديالى)..

وحول (السومريين واقليم وسط وجنوب)

فيطرح احدهم سؤال (هل اختفى السومريين)؟؟ فاذا اختفوا ..(فهل سكان وسط وجنوب..



ليسوا سكان الارض الاصليين..



كالصهاينة في فلسطين)؟؟

نجيب لمن يقول (ما دخلنا بالسومريين)..



نقول هل تقصد بان شعب وسط وجنوب..



ارض الرافدين..



(مجهولية الهوية..لفو..جاءوا من الهند مع الجاموس مع جيش محمد القاسم الاموي..لوجاءوا مع البعران من الصحراء الجزيرة ..



لو جاءوا من القوقاز)؟؟فهمنه؟؟ هل نحن الشيعة العرب بوسط وجنوب..كالصهاينة في فلسطين..مستوطنين ليسوا سكان الارض الاصليين مالكم كيف تحكمون، الم ترى التقرير الدولي لليوم العالمي للشعوب الاصلية..بالعالم..



بان سكان الاهوار (العرب الشيعة) هم سكان الارض الاصليين وهم احفاد السومريين..اي جوهرة الشيعة العرب بوسط وجنوب سومريين..فماذا نفهم من ذلك؟ فعجيب اليهود يقولون نحن سكان الارض فلسطين الاصليين..



وياتي سذج ويقولون (ما دخلنا نحن الشيعة العرب بالسومريين بوسط وجنوب ..



ما علاقتنا به)؟؟ والله مصيبة؟ جعلوا ابن الارض ينسلخ عن تاريخه وارضه وجذوره..

فبسطاء الشيعة (يرفضون اقليم وسط وجنوب- اقليم الشيعة العرب)..



لانهم اصلا (فاهمين المشروع غلط)..



فيعتقدون (بان اقليم وسط جنوب) يعني (تمزيق دولة الامام علي)؟؟ الذي يسمعهم يضن بانهم (يوالون العراق..



مو كل يوم يطبلون لايران..



ويعلنون ولاءهم لخامنئي..

بل ويهددون بحرق العراق اذا ما حصلت حرب بين ايران واي دولة اخرى..



المهم نقول لهم:

نحن من ندافع عن اعادة دولة الامام علي (ولاية الكوفة التاريخية التي كانت تضم المنطقةالجغرافية من البصرة لشمال بغداد – الكوفة)..



(فما دخل دولة الامام علي (بكوردستان الجبلية..



والمثلث السني العربي مقبرة الشيعة ..



واضحك معي..



يقولون نحن نتبع الامام علي وهو (عربي شيعي)..



والمضحك انهم يجهرون بالولاء (للخميني الذي جنسيته بخانة القومية مكتوب ..فارسي)..



(والخامئني الذي بخانة الجنسية بهوية الاحوال المدنية الايرانية..مكتوب اذاري)؟؟

ولحيدر العبادي..(لانريد من يوحد العراق..



نريد من يحمي العراقيين من شرور وحدة العراق):

فوحدة العراق (ليست انجاز)..



(رفع الجدران الكونكريتية ليست انجاز)..



فمتى نجعل (الدم اقدس من وهم الاوطان)..



فوحدة العراق اساس هلاك المكونات بالعراق..



فصدام بطش بالاكراد ثم طبل لشعار (وحدة العراق)..



(المالكي والعبادي) يتكلمون عن انهم وحدوا العراق..ولم يقولون ضد من ؟؟ وقاتلوا من؟؟ اليس عراقيين نتيجة فشلكم بادارة شؤون اهله..

فملايين العاطلين عن العمل و7 ملايين ارملة ويتيم..



(ماذا انتفعوا من رفع الجدران العازلة)؟؟ (ماذا انتفعوا من بقاء عراق واحد مع كورد مستقلين..



وسنة عرب نازحين ومدنهم مهدمة..ومثلثهم مقبرة للشيعة العرب..



ووسط وجنوب يعاني كل الماسي من مخدرات وسوء خدمات ووضع امني مزري ومدن رديئة ا لاسوء بالعيش بالعالم ..



ومليشيات مجرمة..وصور خميني وخامنئي زعماء ايران تملئ الشوارع قسرا لكسر عيون اهل العراق وشيعتهم العرب خاصة)؟

مذا ينتفع ملايين العاطلين عن العمل من رفع الجدران العازلة..



فهم جالسين ببيوتهم بلا عمل..



فلا يخرجون اصلا؟؟ رفعتم الجدران العازلة لتسدون جسر محمد القاسم ..



وتردي للشوارع وردائتها تزداد يوم بعد يوم حالها حال بقية البنى التحتية المتهالكة..



مع بقاء الفساد المالي والاداري بابشع صورة..

وردا على سؤال..



لماذا (اعطيت وزارة الخارجية..



للشيعة)..



(والمالية للاكراد..



رغم اهميتها)؟

الجواب/ لان الايراني ضمن هيمنته على اقتصاد العراق ورفع شعار..



(يا عراق خراجك اينما يكون فهو يصب بطهران)..



فقبل توزيع المناصب والوزارات..



عقدت ايران صفقات بـ14 مليار دولار سنويا..



تصل الى 20 مليار بالخمس سنوات المقبلة؟ اما (وزارة الخارجية..



فارداتها ايران..



كدائرة تابعة لايران..



) بالتالي (ترسم سياسية خارجية بالعراق ضمن النسق الايراني)..



هل فهمتم الان لما منحت وزارة الخارجية..



للاحزاب الاسلامية الموالية لايران..



ولشخص من (بيت الحكيم) هذه العائلة الايرانية الاصل ..



الفارسية الولاء..

ويطرح احدهم سؤال (لماذا يطبق القانون على ابناء وسط وجنوب..دون الكورد والسنة العرب)

الجواب/ لان ابناء وسط وجنوب (فارغين بلا اي مشروع وقضية) ولكن الكوردي والسني العربي كل منهما لديه مشروعه وقضيته..



فيوم يعتنق الشيعي العربي قضية ومشروع اقليم وسط وجنوب..سوف يحترمه العالم اجمع..



ويهابه سياسييه انفسهم..

وننبه:

سياسيي شيعة السلطة ليسوا اغباء بل..يتبنون مشروع عارضوا صدام 35 سنة من اجله

فالموالين لايران حيث يعتبرون ايران جمهوريتهم ووطنهم..



اما العراق مجرد ولاية تابعة لايران..سياسيي شيعة السلطة..



اصبحوا اثرى الاثرياء واصحاب المليارات..



وايران اثرت وتقوت بالعراق وتغلوت فيه..



وملئته مليشيات ..



وجعلته اشبه بلا دولة..



تحت هيمنة ايران..



يقبل فيه قنادر الايرانيين من قبل العراقيين..



ويضرب العراقيين في ايران بالبوكسات والاحزمة مثل العبيد

انها سياسة الغطرسة الايرانية القذرة باي ارض يدخلها الايرانيين..

ونرد هنا ايضا:

معكم..



بان (الانسانية اكبر واعم)..(والدين يحدد علاقاتنا مع الله)..(ولا يحدد هويتنا كانسان)

فكل هذه نفهمه..



(ولكن..



عندما يتم قتلنا لكوننا شيعة..



ماذا نقول)؟؟ (عندما نضطهد كعرب بالاحواز..



ماذا نقول)؟؟ (عندما نباد بمقابر جماعية وقتل على الهوية..



بعراق واحد مع مكونات معادية لنا..



ماذا نقول)؟؟ (عندما يتم تهميش حضارتنا السومرية..



عندها ماذا نقول)؟؟ او تريدون نباد كشيعة عرب..



ونقول (للبغدادي..



تره الدين لا تحدد لك هويتك..



بل الانسانية….



حباب لا تقتلنا ..



الله اخليك)؟؟ او تريدون نضطهد كشيعة عرب..



ونقول (للخامنئي..تره القومية لا تحدد لك هويتك..



بل الانسانية..



فلا تضطهد العرب قوميا بالاحواز)..



الله اخليك يا حباب؟؟ اريد ان افهم..

فباسم القومية..



(لا يريدون لنا كشيعة عرب ..



كيان سياسي)..

باسم الانسانية..



(لا يرديون لنا كشيعة عرب..



كيان سياسي)..

باسم الدين..



(لا يرديون لنا كشيعة عرب ..



كيان سياسي)

باسم الوطنية..



(لا يرديون لنا كشيعة عرب..



كيان سياسي)

فمن الانسانية..ان تدعمون حقنا بكيان سياسي كشيعة عرب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى..

ونؤكد:

اذا كان الامام علي (لكل العالم)..



فالامام علي جاء لوسط وجنوب (حيث الشيعة العرب)..

ولم يذهب (للعجم الفرس بخرسان..



ولا للشام ولا للحجاز ولا لمصر)..



والامام المهدي سوف ياتي (لوسط وجنوب الشيعي العربي – التي كانت سابقا تسمى ولاية الكوفة من الفاو لسامراء)..



واذا كان التشيع لكل العالم..



(فالتشيع اساسها ومنبعه هي ارض الشيعة العرب بوسط وجنوب)..فالشيعة العرب احق من الجميع ان يكون لهم دولة لحماية خصوصيتهم ..



وهوية (امامهم علي والائمة المعصومين..



الشيعة العرب)..



فالفرس الشيعة اسسوا دولة باسم ايران

الشيعة الاذاريين اسسو دولة باسم جمهورية اذربيجان..فلماذا يراد ان نحرم كشيعة عرب من حقنا بدولة بمنطقة اكثريتنا..



لماذا هذا الحقد والكراهية ضد الشيعة العرب حتى معرفهم ترفضونه؟

ونتعجب لقوم (يصورون العراق بزمن صدام..كأنه كنا نعيش مثل الامارات وصدام الشيخ زايد)؟

فالله اكبر..



يعني مقتل 300 الف كوردي ..



بالانفال..وحرق حلبجة بالكيمياوي على اساس قومي عنصري وتجفيف الاهوار للشيعة العرب كسياسة الارض المحروقة من النظام..وقتل الشيعة بمئات الاف بمقابرجماعية بقمع انتفاضة اذار..



والاعدامات الجماعية..



وقتل رجال الدين المحسوبين شيعة..



كل ذلك (وتصور لنا وضع العراق بزمن صدام ..



كأنه نحن كنا نعيش بزمن الشيخ زايد مثلا بالامارات)؟؟ ولا ننسى بعد عام 2003..تم تهديم مدن السنة ومحافظاتهم وجعلهم نازحين..بغض النظر عن السبب ولكن النتيجة واحده كل ذلك الا يعكس دمار وفشل للعراق المركزي..

ونؤكد نعم (فدرالية وسط وجنوب)..ستجبر السارق على الانزواء..وتفعل القانون بالعراق ككل

دليلي ..بسيط جدا..(الشيعي الفاسد خير من السني الارهابي)..اليس هذا شعار دفع الملايين لانتخاب القوى السياسية الحالية بظل المركزية..



اليس هذا الشعار طمئن السراق بانهم سوف يجدد لهم مناصبهم البرلمانية والوزارية والرئاسية..



كل اربع سنوات بدون ان يقدمون اي شيء..



اليس خوف المكونات بعضها من بعض..



(ديمقراطية الخوف)..



وراء انتهاك القانون بالعراق..



اليس الشيعي يذهب لينتخب الفاسد (خوفا من السني الذباح)..



(السني يذهب لانتخاب الفاسد الارهابي..خوفا من الشيعي الرافضي الصكاك)..



(الكوردي ينتخب الاحزاب القومية الكوردية خوفا من الفاشي العربي القومي)..وكل ذلك بظل (ديمقراطية الخوف)..

من ذلك عند قيام الفدراليات الثلاث..سوف تنتهي حجة هؤلاء الفاسدين الحاكمين اليوم عبر المركزية..



فالقانون بظل عراق مركزي..



لا قيمة له ولا يطبق..



ولا يعاد له قيمته الا بتطبيق الفدراليات الثلاث.

(معمم محسوب شيعيا موالي لايران..يدعو لانتخاب الفاسد الشيعي خير من الارهابي السني)

بالمحصلة:

– المؤكد المركزية لم تجعل المثلث السني مثل دبي

– والمركزية لم تجعل وسط وجنوب الشيعي العربي..مثل ابو ظبي

– والمركزية لم تجعل العراق مثل الامارات برفاهيتها

واخيرا نطرح سؤال:

لماذا الشيعة العرب ..



لم ينهض واقعهم ..بعد استلام (حاكم محسوب جعفري المذهب السلطة)؟؟ اليس (الشيعة العرب مثل المذهب الحاكم المفترض)؟

(لماذا اذربيجان شيعتها..



نهض بهم سياسييهم الشيعة كالهام علييف)؟؟ في حين (الشيعة العرب بضياع بالعراق)؟ هل لان شيعة اذربيجان لديهم اقليم (دولة)..



فنهضوا..الشيعة الفرس (اسسو كيان لهم – دولة) فنهض بهم سياسييهم بغض النظر عن اختلافنا معهم بسياساتهم الخارجية..من ذلك نؤكد (اقليم وسط وجنوب)..هو العقبة امام (الفاسدين)..



(ويسحب البساط من تحت القوى السياسية الاسلامية الموالية لايران الحاكمة بالمركزية اليوم)..

بالمحصلة: ما ترونه من (بشاعة) بالعراق..



هو (بشاعتنا) وليس اكذوبة (بشاعة امريكا)..

لمن ينظر بعين ..



واحده..



افرز (لطفا)..



فامريكا حررتنا..



ونحن واقصد شعوب ارض الرافدين سلمنا العراق للفاسدين من اسلاميين وقوميين بالاصابع البنفسجية….وسلم اخرين العراق لايران..



بكل خيانة وعمالة..



بالمحصلة..



امريكا ارتنا بشاعة انفسنا..وليس بشاعة امريكا..



فامريكا (لا بشاعة فيها..



بل تكنلوجيا وتطور ورفاهية..علوم وصناعة وتقدم ودسكفري وناسا ..وماكروسوفت ..



الخ)..امريكا حررتنا..



والكارثة (شعوب الرافدين استعبدوا انفسهم لاصنام معممة وعشائرية وسياسية)..



قيدنا انفسنا (للعبودية باسم خط احمر، للجنة جسر..



مختار العصر..الشيخ الامين..



سيد المقاومة..ولي امر المسلمين..



ولي الفقيه..



خليفة المسلمين) الخ من هذه المسميات البشعة..

…موضوع ذا علاقة:

(الشيعة العرب)..يتلاطمهم..(النموذج العربي بزعامة سنية)..(النموذج الشيعي بزعامة ايرانية)

(الشيعة العرب)..



يتلاطمهم..



(النموذج العربي بزعامة سنية)..



(النموذج الشيعي بزعامة ايرانية)

……………………….

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم..



ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم

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