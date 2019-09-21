2019/09/21 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Eq-hnBCV7LI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لو عندي خوان محد حجه جان) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لو عندي خوان محد حجه جان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).