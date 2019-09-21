“الآن فهمت”!!

2019/09/21 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخوة التونسيون لا يقبلون الكلام ولو بكلمة إيجابية واحدة عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي , ويحسبونه كما يرونه وعاشوا أيامه , و ” أهل مكة أدرى بشعابها” , ولا أكتب عنه مديحا وتمجيدا , وإنما أقارن حالته بأحوال الحكام العرب الذين ذاقوا مصيرا مهينا من بعده.

فالرجل ربما إستيقظ (أو جاءه الأمر , أو الجيش أجبره على المغادرة) , فركب الطائرة وتاه في الفضاء يبحث عن مهبط ومأوى , وترك الأوضاع على حالها للشعب الذي ثار عليه , أن يقرر مصيره.

وربما حصل ما حصل قبل ذلك لكنه أدرك أن لا فائدة من التحدي والمكابرة والعناد , وفعلها بهدوء وصمت وسرية باغتت الجميع.

الرجل قال ” فهمت” , وربما كان يعني أنه قد أدرك أن الحكم للشعب , وأن مرحلة الأنظمة الإستبدادية قد ولت , وما عادت لها حاجة لأنها أدت ما عليها , فأوصلت الأحوال العربية إلى ما هي عليه الآن من ضعف وهوان وإنهيارات وتبعيات وإستسلامات مذلة.

قال ذلك في بداية 2011 وبعده ما فهم الحكام العرب الرسالة , فأصاب البلدان ما أصابها , في مصر وسوريا وليبيا واليمن والجزائر والسودان وباقي الدول العربية , ولا يزال الكثير من حكام المرحلة الإستبدادية لا يفهمون , وينتهون إلى سوء المصير.

أنظروا ما جرى للرئيس الجزائري والرئيس السوداني , وهم يؤكدون بأنهم لا يفهمون , لكن الرئيس التونسي أعلنها بوضوح بأنه قد فهم الدرس وإتخذ القرار , أو علموه كيف يتخذ القرار , أو أفهموه , قل ما شئت , لكن السلوك الذي قام به برغم ما له وعليه , هو أرقى من سلوك جميع الحكام الذين أصابهم ما لا يخطر على بالهم من الخسران.

ولا يزال الحكام العرب لا يفهمون , ويبدو أنهم يسعون لمسيرات الإنتحار اللذائذي , وكأنهم في هذياناتهم يعمهون!!

فهل سيفهمون؟!!

أم أنهم يتوهمون؟!!

د-صادق السامرائي

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