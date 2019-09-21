الدكتور محمد حماد صانع ابتسامة هوليوود للمشاهير

ومن أبرز المشاهير الذين تم تركيب ابتسامة هوليود لهم في عيادة الدكتور محمد حماد الفنان الاردني عمر العبداللات والإعلامية علا الفارس والفنان منذر رياحنة والفنان مجد ايوب والإعلامية لارا طماش والفنان عماد فراجين والفنان اياد طنوس والفنان ادهم النابلسي بالإضافة الى عدد كبير من مشاهير الوطن العربي .
والدكتور محمد حماد هو واحد من اشهر الاطباء الاسنان في الاردن وهو طبيب اسنان مختص في تجميل الاسنان وحاصل على دبلوم البريطاني في تركيب وتجميل الاسنان من جامعة اكسفورد .
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