2019/09/21 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد تجميل الأسنان حكراً على نجوم الفن والسينما والإعلام بل أصبح مطلباً لدى الكثير من الرجال والنساء باعتبار أن الابتسامة الناصعة البياض ذات تأثير على حسن المظهر والهندام ، ومع انتشار عيادات تجميل الأسنان في الآونة الأخيرة ، الا ان الباحثين يتوقفون عند العيادات التي تشتهر بروادها ، من النجوم وفي عيادة smile lounge للدكتور محمد حماد نجد ان غالبية المشاهير في الوطن العربي اصبحوا يزورنها بشكل دائم لضمان سلامتهم والمحافظة على صحة اسنانهم ، حيث حقق الدكتور محمد حماد هذه الشهرة المحلية والعربية من خلال التشخيص السليم للحالة المرضية حتى اصبح مرجعية هامة يقصده العديد من الدبلوماسيين والفنانين والمشاهير والأمراء والشيوخ العرب .

ومن أبرز المشاهير الذين تم تركيب ابتسامة هوليود لهم في عيادة الدكتور محمد حماد الفنان الاردني عمر العبداللات والإعلامية علا الفارس والفنان منذر رياحنة والفنان مجد ايوب والإعلامية لارا طماش والفنان عماد فراجين والفنان اياد طنوس والفنان ادهم النابلسي بالإضافة الى عدد كبير من مشاهير الوطن العربي .

والدكتور محمد حماد هو واحد من اشهر الاطباء الاسنان في الاردن وهو طبيب اسنان مختص في تجميل الاسنان وحاصل على دبلوم البريطاني في تركيب وتجميل الاسنان من جامعة اكسفورد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور محمد حماد صانع ابتسامة هوليوود للمشاهير) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور محمد حماد صانع ابتسامة هوليوود للمشاهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).