2019/09/21 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حتى تبقي محافظة على جمال وإشراقة وجهك، تعرفي معنا في هذا التقرير على البقع السوداء في الوجه: أسباب ظهورها وكيف أتخلص منها.

تعرفي على أسباب البقع البنية على الوجه وكيفية التعامل معها loreal_bashartek 1 تعرفي على أسباب البقع البنية على الوجه وكيفية التعامل معها

شاهدي أيضاً: تعرفي على أسباب البقع البنية على الوجه وكيفية التعامل معها

أسباب ظهور البقع في الوجه

زيادة إفراز مادة الميلانين في الجلد.



التعرض بشكل مفرط لأشعة الشمس.



اتباع علاجات تجميلية تحتوي على نسب عالية من الأحماض.



اضطرابات الغدد مثل الغدة الكظرية.



آثار حبوب الشباب.



التقدم في السن.



حدوث خلل في الهرمونات خصوصاً في فترة الحمل.



التهاب البشرة بسبب استخدام الليزر أو التقشير الكيميائي.



تناول بعض أنواع الأدوية.

البقع السوداء في الوجه: أسباب ظهورها وكيف أتخلص منها© loreal_bashartek البقع السوداء في الوجه: أسباب ظهورها وكيف أتخلص منها

إزالة البقع السوداء من الوجه الدهني

الليمون والخيار لإزالة البقع السوداء من الوجه الدهني

قطعي الخيار إلى شرائح، رشي عليه بعض قطرات من الليمون، ومن ثم طبقيه على الأماكن التي تحتوي على بقع سوداء، واتركيها 20 دقيقة.

اللوز والحليب لإزالة البقع السوداء من الوجه الدهني

ضعي بضع حبات من اللوز في وعاء الخلاط، وأضيفي لها الحليب، وبعد أن تطحنيها طبقي الخليط على بشرتك، واشطفيه بعد أن يجف تماماً.

عصير الليمون لإزالة البقع السوداء من الوجه الدهني

فقط طبقي عصير الليمون الطازج بواسطة قطعة من القطن على أماكن تواجد البقع السوداء، واشطفيها بعد مرور 15 دقيقة.​​

كيفية التخلص من البقع الداكنة loreal_bashartek 1 كيفية التخلص من البقع الداكنة

شاهدي أيضاً: كيفية التخلص من البقع الداكنة

طرق علاج البقع السوداء في الوجه

الزبادي وعصير الليمون لعلاج البقع السوداء في الوجه

امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع عصير حبة من الليمون، بعدها طبقي الخلطة على بشرتك، واشطفيها بعد مرور 30 دقيقة.

البطاطا لعلاج البقع السوداء في الوجه

بللي شرائح البطاطا بعد أن تقومي بتقطيعها بالقليل من الماء، ثم ضعيها على أماكن البقع السوداء، واتركيها 10 دقائق.

عصير الطماطم والزبادي لعلاج البقع السوداء في الوجه

أضيفي 2 ملعقة صغيرة من عصير الطماطم إلى 4 ملعقة صغيرة من الزبادي، وطبقي الخلطة على بشرتك، ثم اشطفيها بعد مرور 30 دقيقة.

السكر وعصير الليمون لعلاج البقع السوداء في الوجه

اقطعي حبة الليمون من المنتصف، ورشي عليها بعض السكر، ثم افركي المنطقة التي تحتوي على بقع سوداء بها لحوالي 5 دقائق، بعدها اشطفيها.

المزيد:

البقع الداكنة على اليدين..



كيف السبيل للحد منها

كيف تحافظين على بشرتك خالية من البقع في الشتاء؟ حلول بسيطة لم تخطر لك

الطرق الطبيعية لإزالة جميع أنواع تصبغات البشرة والبقع الداكنة بين يديك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البقع السوداء في الوجه: أسباب ظهورها وكيف أتخلص منها) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البقع السوداء في الوجه: أسباب ظهورها وكيف أتخلص منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).