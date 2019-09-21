بعد الهجمات على أرامكو.. واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج

2019/09/21 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر مساء الجمعة إرسال تعزيزات عسكرية أميركية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية والإمارات، بعد الهجمات التي

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