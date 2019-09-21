تغييرات الرئيس اليمني تثبّت الإخوان وتقطع الطريق على حوار جدة

2019/09/21 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – عكست التغييرات المفاجئة التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، على مواقع مهمة في حكومته هيمنة تيار الإخوان داخل

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