2019/09/21 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل منظمات صحفية عراقية على وضع "لائحة سوداء" بأسماء السياسيين والجماعات المسلحة التي ترتكب الانتهاكات ضدهم وتعتدي عليهم بشكل مستمر.

وتحاول مجموعة من الصحفيين الوقوف بوجه هذه الاعتداءات والحد منها بالآليات السلمية والقانونية، بغية الوصول لمرحلة تقل فيها خطورة البيئة الصحفية في العراق.

وقد أعلن مرصد الحريات الصحفية، الذي يعد من أبرز المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،في 22 من أغسطس الماضي إعداده "قائمة سوداء بأسماء السياسيين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين العراقيين الذين يعتدون، هم أو حماياتهم، على الصحفيين".

وقال رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي لموقع "المونيتور"، "وجدنا أن اللائحة السوادء ستكون هي الكفيلة بإيقاف التمادي الذي تُمارسه الشخصيات النافذة والقوى السياسية" ضد الصحفيين.

ومن ضمن الآليات التي سيتبعها مرصد الحريات الصحفية، إضافة إلى وضع هؤلاء في "اللائحة السوداء"، رفع دعاوى قضائية عليهم في المحاكم العراقية، ومن ثم إرسال تقارير إلى اللجان الأممية الخاصة، فضلاً عن الطلب من المنظمات الدولية الضغط على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لمنع استضافتهم في المؤتمرات الدولية.

وأضاف العجيلي أن "وضع أي اسم في اللائحة يترتب عليه بلاغات للمنظمات الدولية بأعداء حرية الصحافة".

وكشف العجيلي أن مجموعة من الصحفيين والخبراء القانونيين يراجعون أكثر من ثلاثين اسماً متهماً بتهديد الصحفيين بالقتل أو حتى تهجير بعضهم من العراق، فضلاً عن الهجمات المسلحة التي طالت بعض وسائل الإعلام.

ولم تقتصر مساعي هذه اللائحة على السياسيين أو الأفراد الحكوميين فحسب، بل ستشمل ستة فصائل مسلحة مقربة من الحكومة العراقية ارتكبت اعتداءات وانتهاكات ضد الصحفيين.

وقد قتل أكثر من 460 صحفياً في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، بحسب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.



وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إن البيئة الصحفية في العراق "مازالت تُمثل خطراً على الصحفيين".

وتعتبر المنظمة "الصحافيين في العراق، ضحايا للهجمات المسلحة والإيقافات والاعتقالات أو التخويف من طرف ميليشيات مقربة من النظام وحتى من قوات نظامية، ويظل قتل الصحفيين بلا عقاب، وتبقى التحقيقات دون نتائج، كما يؤكد ذووهم".

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