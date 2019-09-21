قطر تساير لندن في قلقها من سلوك إيران

2019/09/21 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تساير لندن في قلقها من سلوك إيرانلندن - اضطرت قطر إلى مسايرة المزاج الدولي شديد الامتعاض والتحفّز لمواجهة السلوك الإيراني، وهو المزاج الذي ساهمت في إشاعته بشكل غير مسبوق الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية وأذكت المخاوف على أمن وسلامة إمدادات الطاقة نحو الأسواق العالمية، ما يعني إلحاق ضرر مباشر بمصالح الكثير من بلدان العالم بما في ذلك دول كبرى من ضمنها بريطانيا التي زارها أمير قطر والتقى رئيس وزرائها بوريس جونسون في لندن.وشارك أمير قطر رئيس الوزراء البريطاني التعبير عن القلق من السياسات الإيرانية في المنطقة.وقال مكتب جونسون في بيان إنّ المحادثات مع الشيخ تميم شملت الهجوم على منشآت النفط السعودية حيث عبّر الطرفان عن قلقهما من سلوك إيران المزعزع للاستقرار واتفقا على ضرورة الحد من التوتر بالمنطقة.وبعد أن توجّهت أصابع الاتهام إلى إيران بالضلوع بشكل أو بآخر في الهجوم الأخير على منشآت النفط في بقيق وخريص، أصبحت إدانة إيران موقفا دوليا شائعا تشترك فيه غالبية دول العالم، ومع ذلك فإنّ موقفا سلبيا من طهران ولو في حدود التعبير عن القلق من السلوك الإيراني لا يخلو، بحسب المراقبين، من إشكالات لقطر بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي ربطتها القيادة القطرية مع إيران وعدد من أذرعها في المنطقة، وذلك في إطار محاولاتها فكّ عزلة قطر عن محيطها المباشر والتي عمّقتها مقاطعة أربع دول عربية لها بسبب دعمها للتشدّد والإرهاب واحتضانها لجماعاته.وقال مصدر سياسي مواكب لزيارة الشيخ تميم إلى لندن إنّه لم يكن بوسع أمير القطر القفز على الموقف من الهجوم على منشآت النفط السعودية، بعد أن أُبلغ بموقف بريطاني صارم يعتبر الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة خطّا أحمر.

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