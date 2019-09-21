عبد المهدي يعزي ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي في كربلاء

2019/09/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، تعازيه لذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف بسيارة مفخخة إحدى السيطرات الأمنية عند مدخل محافظة كربلاء، مساء أمس الجمعة، وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الأخير "يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف مركبة اجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء، وقد سارعت الفرق الطبية لنقل الشهداء والجرحى الى المستشفيات القريبة كما سارعت الاجهزة الامنية بالقاء القبض على الارهابي المنفذ بتعاون الاهالي".

وأضاف "نعزي ابناء شعبنا بهذا الحادث الآثم سائلين الباري عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وكان مصدر أمني في محافظة كربلاء، قد أبلغ "الغد برس" أمس الجمعة، بمقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في سيطرة 54 عند مدخل محافظة كربلاء.

وأشار إلى أن "قوة من جهاز الامن الوطني، تمكنت من القاء القبض على الارهابي، الذي نفذ التفجير".

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