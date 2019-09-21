2019/09/21 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مكافحة الإرهاب: مستعدون لمواجهة أي تحدي يهدد العراق زار رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي، قيادة العمليات الخاصة في مقرها ببغداد.وأطلع شغاتي على جاهزية المقاتلين ومناهج التدريب الاختصاصية التي تسهم في أرتقاء مستوى أداء المقاتلين الى درجات متقدمة من الخبرة والمعرفة عبر اللقاء بالقادة والآمرين والضباط والمقاتلين والمتدربين.وقال، ان "العراق أنتصر في معركته ضد كيان داعش الإرهابي، وآن الأوان للعمل على بناء القدرات ومحاكاة التطور في الحرب الهجينة التي تعتبر طور جديد من أطوار حروب الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الوطني العراقي".وأكد شغاتي ان "الجهاز مستمر في ريادة استراتيجية المطاردة لفلول كيان داعش الإرهابي وكل التنظيمات الإرهابية عبر حرمانهم من بناء ملاذات آمنة في الأراضي العراقية، وتجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال أستراتيجية مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القطاع الأمني والاستخباري والمدني والعسكري".وأضاف "إننا واثقون من مقاتلينا الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب قادة وآمرين وضباط ومراتب ومنتسبين من الإستمرار بنفس العزيمة والقابلية القتالية لمواجهة أي تحدي يهدد البلاد".ونفذت قيادة العمليات الخاصة تمرين تعبوي لمواجهة الحرب الهجينة والهدف من التمرين كان لإبراز قدرة مقاتلي الجهاز على أطلاق التكتيكات القتالية أثناء العمليات الخاصة والتي يتمييز بها عمل ومهام جهاز مكافحة الارهاب في ضوء الحرب الهجينة وتحدياتها ومتطلبات الأنتصار فيها.

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