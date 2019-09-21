2019/09/21 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح رسمي لحريق في شركة صينية بحقل الحلفاية أوضحت شركة نفط ميسان، أن الحريق الذي نشب في حقل الحلفاية النفطي، اندلع في "كرفان" بعيداً عن مواقع العمل.وأفاد إعلام الشركة في بيان بأن "الخبر الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص اندلاع حريق في حقل الحلفاية النفطي، خبر عار عن الصحة".وأضاف أن "الذي حصل في حقيقة الامر هو نشوب حريق بسيط في {كرفان} تابع لشركة دايجنك الصينية، احدى الشركات الثانوية العاملة بمعية شركة بتروجاينا الصينية، وان النيران التي اندلعت في هذا الكرفان كانت بعيدة عن مواقع العمل النفطية".وتابع البيان أن "الحريق تم إخماده على الفور من قبل فرق الاطفاء التابعة لشركة نفط ميسان وشركة بتروجاينا الصينية"، مبيناً أن "الشركة تضم العديد من البنايات، والمخازن، ومحطات عزل غاز، والمجمعات الانتاجية، وخزانات النفط الخام، ومقرات الادارة والتشغيل، منتشرة في مواقع عمل الشركة كافة".وأشار إلى أن "النيران التي نشبت في الكرفان هي بعيدة كل البعد عن مقر العمليات النفطية والمنشآت الانتاجية التي اشرت اليها"، لافتا الى أن "الحريق في الكرفان كان جزئيا والتهم اجزاء بسيطة منه وتم اخماده".

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