2019/09/21 | 08:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحچي وتبچي تريد بس تسجل بمدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gKZbI-8MvdM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحچي وتبچي تريد بس تسجل بمدرسة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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