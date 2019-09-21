محمد الحنفي - أين نحن في هذا الزمن مما كناه؟...

2019/09/21 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي هرم يسقط...في زمن...عز فيه بناء الأهرام...والتأمت...مناقب الماضي...في حاضرنا...اللا ينتج أي مناقب...وأدرك الكل...أن الآتي...سينسى فيه الناس...إنتاج المناقب...بسقوط...هرم التعليم...مصدر إنتاج المناقب...°°°°°°أيا أستاذ...أنت المعظم...أنت المحترم...حين تحرص...على أداء الرسالة...وحين تناضل...من أجل استعادة...مجد ال......

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