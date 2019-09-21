هيثم بن محمد شطورو - -الشعب يُريد- وغاية التاريخ

2019/09/21 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو آية هيغلية هي وحدها كـفيلة بإعطائـنا الأساس الفكري الذي يُمكننا من الفهم العميق للواقع.يقول "هيغل" :" الروح تبرز بالضرورة في الزمن".وإن كانت هذه الآية خارج سياقها الهيغلي تبدو مبهمة، فإن إدراجها في تمثل الروح الكلي للعالم في سياق تطوره التاريخي، عبر محطات تطور الوعي الإنساني عبر التاريخ، في اتجاه غاية محددة هي التجلي المستمر للروح تاريخيا، كوعي وواقع متـنامي في نفس الوقت، يعطينا هذا الأسا......

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