2019/09/21 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسام الأنباء تتواتر في نهاية اليوم، العشرين من سبتمبر، عن احتجاجات تنتشر في عدة مدن مصرية.احتجاجات في القاهرة و الاسكندرية والمحلة والسويس وعدة من أخرى.لأول مرة الجماهير المصرية تدخل ميدان التحرير منذ خمسة أعوام، أنباء عن وجود قتيل برصاص القوات الحكومية في شوارع الإسكندرية، تمزيق للافتات الديكتاتور السيسي في شوارع طنطا، أنباء عن وجود عشرات المعتقلين في جميع أنحاء.لأول مرة من بداية حكم السيسي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسام - حول احتجاجات الجماهير المصرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد حسام - حول احتجاجات الجماهير المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).