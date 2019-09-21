رئيس الوزراء يعلن اعتقال الإرهابي المنفذ لاستهداف مركبة الأجرة بين بابل وكربلاء المقدسة

2019/09/21 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الارهابي الجبان

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