محادثات بناءة بين الصين وأمريكا بشأن الحرب التجارية

2019/09/21 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، بأن المسؤولين الصينيين والأمريكيين أجروا في واشنطن محادثات "بناءة" بشأن الحرب التجارية.

وأضافت الوكالة أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في تشرين الأول، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأ تداول مصطلح "الحرب التجارية" بشكل كبير في أروقة البيت الأبيض وفي الشارع الأمريكي، إذ يعتبر كبار المسؤولين في الإدارة والبنتاغون بأن الصين تمثل الخطر الأبرز على الهيمنة الأمريكية.

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