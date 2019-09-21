انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

2019/09/21 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق في مدن اقليم كوردستان، اليوم السبت، الحادي والعشرين من شهر أيلول الجاري، العام الدراسي الجديد 2019-2020.

ويلتحق في العام الدراسي الجديد نحو مليون و700 الف طالب وطالبة، في المدارس بمدن اقليم كوردستان.

وشارك رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد في احدى المدارس في مدينة دهوك، حيث ألقى كلمة بالمناسبة.

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