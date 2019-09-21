رئيس الوزراء يتابع باهتمام الاعتداء الارهابي بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة

2019/09/21 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اليوم السبت، ان رئيس مجلس الوزراء يتابع باهتمام الاعتداء الارهابي بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة.

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