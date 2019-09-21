الاشتراكيون الثوريون - يسقط السيسي ويحيا الشعب

2019/09/21 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيون الثوريون:أيًّا كان ما ستسفر عنه التظاهرات التي تشهدها مصر، أيًّا كان من يقف أو حتى لا يقف وراءها، فالأكيد أن صفحة الرعب الذي يسيطر على القلوب في مصر قد طُويَت، وأصبح من قبيل المؤكد لدى الجميع الآن أن جدار الخوف الذي شيده النظام طوال السنوات الست الماضية آخذٌ في التشقق وعلى وشك الانهيار، فرحيل السيسي لم يعد حلمًا بعيد المنال بل أقرب من أي وقت مضى.وبالرغم من ......

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