حميد علي زاده - الهجمات على منشأة النفط السعودية وتغير المشهد في الشرق الأوسط

2019/09/21 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده لقد تسببت سلسلة الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية في إطلاق شرارات أخرى في الشرق الأوسط.فبعد أشهر فقط على الغاء الضربة الأمريكية على إيران -وبعد أسابيع من التوصل إلى اتفاق حول إجراء محادثات دون أي شروط مسبقة- بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يملئ فضاء تويتر بعبارات التهديد والترهيب.وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط بنسبة 20% وبدأت ذبذبات الصدمة تشق طريقها بالفعل عبر أسواق ا......

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