إحباط هجوم لداعش على قرية في أطراف خانقين دون خسائر بشرية

2019/09/21 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن إحباط هجوم لداعش على قرية في أطراف خانقين، مبيناً ان طرد الارهابيين تم دون خسائر بشرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "عناصر تنظيم داعش هاجموا قرية المعدان في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، وقاموا بحرق عددا من المنازل وقتل مواشي تابعة للأهالي".

واضاف المصدر انه تم "صد الهجوم وطرد الارهابيين دون خسائر بشرية تذكر".

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