رئیس حكومة كوردستان يدين الاعتداء في مدينة كربلاء

2019/09/21 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الانفجار الذي وقع يوم الجمعة عند مدخل مدينة كربلاء.

وقال رئيس حكومة الاقليم في بيان ورد لشفق نيوز "ادين بأشد العبارات الانفجار الذي وقع في مدينة كربلاء، واتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

يشار الى ان الانفجار في مدينة كربلاء أسفر عن مقتل 12 شخصاً، واصابة 5 آخرين بجروح.

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