أئتلاف العبادي يحذر من التراخي الأمني وعودة أجواء القلق وعدم الاستقرار

2019/09/21 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذر اائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، من التراخي الأمني وعودة أجواء القلق وعدم الاستقرار.

وقال بيان للائتلاف على خلفية الحادث

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