2019/09/21 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم ليست من صلاحياتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/21 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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