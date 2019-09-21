2019/09/21 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهم بتهريب المخدرات إيراني الجنسية في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/21 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بتهريب المخدرات إيراني الجنسية في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بتهريب المخدرات إيراني الجنسية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).