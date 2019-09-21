2019/09/21 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي،امس الجمعة، مهامها في المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر والتي اختتمت اليوم.وقد تمكنت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي من تطهير قرى ملاشة والبو علوان والمحسن ومعسكر الضبعات ووادي اللوزين وسد حوران ووادي القذف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 19 بالحشد ينهي مهامه في المرحلة الخامسة لعملية إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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