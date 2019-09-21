2019/09/21 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، امس الجمعة، عن وصول قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى الحدود الفاصلة بين السعودية والأردن، فيما أكد تأمين الصحراء الفاصلة بين كربلاء المقدسة والأنبار.وقال مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عملية ارادة نصر بمرحلتها الخامسة تمكنت من تأمين الخط الدولي والمناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصلح:إرادة النصر الخامسة وصلت للحدود السعودية الأردنية وأمنت صحراء كربلاء – الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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