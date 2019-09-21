مع هذه الامتيازات..القضاء يعامل حراسه العقود معاملة الملاك الدائم (وثيقة)

2019/09/21 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت وثيقة صادرة عن دائرة الحراسة القضائية،السبت ،بأن مجلس القضاء يعامل حراسه العاملين بصفة عقد معاملة الملاك الدائم من ناحية العلاوات والتقاعد.

وذكر في الوثيقة التي حصلت “كلكامش برس” على نسخة منها بأن “مجلس القضاءِ الأعلى يُكيّف وضعَ حراسه العاملين بصفة عقد ويعاملهم معاملة الملاك الدائم من ناحية العلاوات والتقاعد”.

وتوضح الوثيقة بأن”الراتب الأدنى للحارس المتعاقد مليون و٢٠٠ ألف دينار”.

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