2019/09/21 | 09:19

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ظريف: الرياض نفسها غير مقتنعة بضلوع إيران في هجوم أرامكو

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نفي طهران تورطها

في مهاجمة منشأت لشركة "أرامكو" السعودية، مشيرا إلى أن "السعوديين

أنفسهم لا يصدقون الرواية".وكتب ظريف في حسابه على تويتر صباح اليوم السبت: بما أن النظام

السعودي يلقي باللوم - بدون مبرر- على إيران في مهاجمة منشآته

النفطية، فمن الغريب أنهم شنوا هجوما انتقاميا ضد (محافظة) الحديدة

اليوم، في خرق لوقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة".وصرح : من الواضح أنه حتى السعوديين أنفسهم غير مقتنعين بكذبة دور

إيران.

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