2019/09/21 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلن المتحدث بأسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، اليوم السبت، القبض على 13 مطلوبا وضبط شاحنة مخالفة للضوابط في المحافظة.وقال العطية في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن ” مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة و خانقين وجلولاء ومندلي وابي صيدا ومفارزشعبة مكافحة اجرام الخالص والمنصورية تمكنت من القاء القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 13 مطلوبا وضبط شاحنة مخالفة للضوابط في ديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 مطلوبا وضبط شاحنة مخالفة للضوابط في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 مطلوبا وضبط شاحنة مخالفة للضوابط في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).