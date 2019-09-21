بعد فرض العقوبات على إيران.. ترامب يرسل قوة عسكرية مع أحدث الاسلحة الجوية إلى السعودية والامارات

2019/09/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بعد فرض عقوبات جديدة ضد طهران وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إرسال قوات أمريكية إضافية لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية بعد الهجمات على منشأتي نفط بالمملكة.وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أمس الجمعة: “منعا لمزيد من التصعيد، طلبت السعودية مساعدة دولية لحماية البنية التحتية الحيوية للمملكة، كما طلبت الإمارات العربية […]

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