بالوثائق.. الهيكلية الجديدة للحشد الشعبي تخلو من هذا المنصب.. تابع التفاصيل

2019/09/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أظهرت الهيكلية الجديدة للحشد الشعبي والتي اصدرها القائد العام للقوات المسلحة وبأمر ديواني، خلوها من منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي والذي يدير هذا المنصب سابقا ابو مهدي المهندس.

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