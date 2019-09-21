النفط يهبط بفعل مخاوف التجارة الأميركية الصينية

2019/09/21 | 09:28

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العهد نيوز – متابعة

تراجعت أسعار النفط بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية، لكن العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية، مع تسجيل برنت أكبر زيادة

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