2019/09/21 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

اشار الخبير القانوني علي التميمي الى ان محافظ البصر اسعد العيداني قد ارتكب مخالفة قانونية بسبب قراره القاضي بتعويض ساكني العشوائيات من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني يكشف لـ"العهد نيوز" عن مخالفة لمحافظ البصرة ارتكبها بحق الوافدين للمحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني يكشف لـ"العهد نيوز" عن مخالفة لمحافظ البصرة ارتكبها بحق الوافدين للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).