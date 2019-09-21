2019/09/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشهداء في شمال البصرة،امس الجمعة، عن توزيع المنحة العقارية بين 65 مستفيدا من ذوي شهداء الحشد الشعبي، فيما أكدت العمل على انجاز 100 منحة اخرى.وقال مدير المديرية عباس الحجاج في تصريح ، إن ” مديرية شهداء شمال البصرة اقامت حفلا لتكريم ذوي شهداء الحشد الشعبي وتوزيع المنحة العقارية بين 65 مستفيدا”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع المنحة العقارية بين 65 مستفيدا من ذوي شهداء الحشد شمال البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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