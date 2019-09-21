2019/09/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الجمعة، من السيطرة على اربع مضافات لداعش غربي المحافظة.وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى، انه “خلال تقدم قوات الحشد في منطقة وادي أتبل حققت قواتنا اهدافا نوعية من خلال السيطرة على ثلاث مضافات فاعلة تحوي الاولى على عجلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الانبار للحشد الشعبي تسيطر على اربع مضافات داعشية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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