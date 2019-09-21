2019/09/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، اللسبت، القاء القبض على 13 مطلوبا ومعالجة عبوة ناسفة وضبط شاحنة مخالفة للقانون في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 مطلوبا ومعالجة عبوة ناسفة في ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 مطلوبا ومعالجة عبوة ناسفة في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).