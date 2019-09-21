2019/09/21 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين اليوم السبت، ان العديد من الشركات والمستثمرين قدموا للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: العديد من الشركات والمستثمرين قدموا للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: العديد من الشركات والمستثمرين قدموا للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).