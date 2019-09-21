غوغل توسع إمكانيات بريدها الالكتروني “جي ميل” بطرق مثيرة

2019/09/21 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسع غوغل إمكانيات بريدها الإلكتروني ببعض الطرق المثيرة للإعجاب عن طريق إدخال أشكال متقدمة في صندوق الوارد الخاص بك.ويقول موقع fastcompany إن المشكلة الوحيدة في جي ميل هي أن مهمة البحث عن خيارات جديرة بالاهتمام يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً، ولذلك خصص الموقع 6 ميزات يتمتع بها جي ميل: تخزين ملفاتك المرفقة أوتوماتيكيا ربما لديك

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