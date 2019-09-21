2019/09/21 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقلت قوة أمنية، المتهم بتنفيذ التفجير الارهابي الذي استهدف عجلة مدنية عند أحد مداخل محافظة كربلاء مساء الجمعة وراح ضحيتها العديد من المدنيين.وذكر مصدر أمني ان “قوة أمن الامن الوطني اعتقل منفذ تفجير كربلاء في احدى المطاعم القريبة من موقع التفجير”.وكانت عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة باص نوع {جمبي}، مساء اليوم الجمعة، قرب السيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منفذ تفجير كربلاء داخل مطعم قريب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال منفذ تفجير كربلاء داخل مطعم قريب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال منفذ تفجير كربلاء داخل مطعم قريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).